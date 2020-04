Fica Bödör nezaujíma, Matovič o to viac

A opäť im novinári prišli. A nechali sa oslovovať dámy a páni. Nebola v tom irónia. Na tú treba o trochu viac taktu a inteligencie, než akou disponuje Baštrnákov podnájomník a Kočnerov šéf v jednej osobe.

Staré, dobré protislovenské prostitútky, idioti a hyeny, by znelo spoza uslintaného rúška omnoho dôveryhodnejšie. Na dnešnom brífingu bola sbornaja v nasledovnom zložení: 1. nesmrteľný preceda, 2. exminister financií (meno nepodstatné), 3. expert na kačky, ktoré vyzerajú ako kačky a chovajú sa ako kačky, čiže precedov verný E.T., a 4. neznámy šedivkastý murín, Ibn al Raši. (Nemám potuchy, kde sa tento manekýn sociálnej demokracie tak nekresťansky spálil - počas epidémie!!!. Že by v Paškovom depozite zostalo okrem CT-čok aj zopár solárnych kabín?)

Birkom nervózny, ľudia nervózni - a Matovič

Pán docent Fico všetko vysvetlil. Matoviča nechcel veľmi komentovať, len poznamenal, že problémom dnešných dní je totálne neschopná vláda na čele s človekom, ktorý má vážne duševné problémy. Blázon z Trnavy sedí teraz na jeho mieste, trávi čas pred kamerami a zabáva ľudí, ktorí sú veľmi nervózni. Zo slov precedu bolo jasné, ako bolestivo znáša nielen svoje vyhnanstvo v opozícii ale i to, že v koalícii to škrípe... Ak toto nie je empatia, súdruhovia, tak potom čo?!

Vírus, nevírus, Hranol šibe, prežíva šoky - a Matovič

Najviac asi poslanec Fico pobavil prítomných napínavou príhodou zo života. On totiž cez sviatky bol medzi ľuďmi (!!!) a sa dopočul strašné veci o človeku, ktorý vedie túto krajinu. Bol úplne zhrozený z toho, ako sa o ňom všetci bez rozdielu vyjadrujú. Až tak veľmi a možno aj viac bol preceda šokovaný, že zrazu celý Smer-SD sa začal hanbiť za to, že je v opozícii. Proste veľkonočná idylka ako z hororu. Škoda, že nechodil chudák medzi ľudí aj počas vlastného vládnutia, lebo keby bol pozornejšie načúval, dnes by mu oslovenie skurvený hajzel znelo ako nevinná salónna lichôtka. Možno nabudúce (Boh nedaj!) to riskne častejšie medzi ľudí a otuží sa jeho duša citlivá.

SIS, mráz na chrbte, husia koža - a Matovič

A teraz vážne. Typy ľudí, ako blázni, poloblázni, daňoví podvodníci, užerníci, sorosovskí agenti, sasanky, rodinní príbuzní hulvátov a profesionálni inseminátori s veľmi pochybnou minulosťou, nemôžu mať, podľa ľavicovo orientovaného precedu, možnosť oboznamovať sa s najtajnejšími údajmi o štáte. To proste nejde. Poslanec Fico plne rešpektuje výsledky volieb ale čo je veľa, to je veľa. Pochopiteľné. Lexa mu postavil latku hodne vysoko.



Róbert, kua, kde je Norbert?

Veľký šéf dostal od novinárov iba jedinú nepríjemnú, čiže skutočnú, otázku. Dlhoročný lukratívny dodávateľ špeciálnych služieb a prominent Smeru, spojka medzi Kočnerom a špeciálnym prokurátorom, Dušanom Kováčikom, náš človek I. cenovej kategórie, Norbert Bödör s rodinkou, opustil krajinu. Počas epidémie. Otázka znela či o tom vie a čo si o tom myslí. Fico ani teraz nedokázal prekvapiť. Neodpovedal.

Je dobré, že nikto ešte precedovi neoznámil, že predvolebná kampaň je het a Matovič už nepotrebuje zvyšovať svoje percentá. Lebo každá jedna kritika od politickej strany, ktorá podvihla zločin na nový level úradnej komunikácie, mafiu si mýlila s charitou a sprostých vrahov s našimi ľuďmi, nepriamo, ale predsa len, zvyšuje popularitu súčasnej vlády. Čo je, vlastne - v týchto neľahkých časoch - veľmi chvályhodné.