Postovnezdarma.cz - bacha, vážení, korona praje ošmekom

Dňa 23. marca som objednal cez e-shop „postovnezdarma.cz“ respiračné rúška KN95, za 9,42€ / ks. Nepýtajte sa prečo práve od nich, mám len dve odpovede a obidve sú mizerné.

Jedna, že ich reklamy ma natoľko obšťastňovali pri prezeraní webu, že väčšinu času som trávil miesto čítania správ zavieraním okienok, druhá, že v tom čase mala už väčšina serióznych predajcov dávno vypredané zásoby a nemal som na výber.

Od termínu uskutočnenia bankového prevodu a následného potvrdenia objednávky, mi poštovnézdarmáci denne posielali ďalšie a ďalšie úžasné akcie na tovar, ktorý som práve vtedy nemal – a dodnes nemám – v úmysle nielen kupovať, ale ani byť o ňom informovaný.



Kto by náhodou nevedel o čo ide, resp. mal účinnejší spamový filter než ja, zásielková firma poštovnézdarmákov ponúka vskutku pestrý sortiment značkového tovaru. Od certifikovaných rúšok a módnych doplnkov, cez detské plavecké plutvy, upírie zuby a potreby pre hlodavce až po špicové análne pomôcky, vibračné vajíčka a nafukovacie panny. Krajinu pôvodu si už iste sami domyslíte. Nie, Dánsko to nie je.



Dnes, t. zn. 6. apríla, som konečne našiel v schránke hodenú igelitovú obálku, v nej dve vzduchotesne zabalené rúška a hárok papiera. Na jednej strane nečitateľný „certifikát“ , na druhej pozdrav od predajcu (vzhľadom ku kvalite kópie usudzujem, že bola tlačená v pomerne veľkom množstve... oni už vedia prečo).



Český text bol v znení, že vzhľadom k obrovskému dopytu po respirátoch tohto typu od spoločnosti Respiron, sa oni (rozumej poštovnézdarmáci) rozhodli, že nahradia mnou objednaný tovar za iný tovar porovnateľnej kvality. Neuviedli žiadnu bližšiu charakteristiku náhradného výrobku, ni spôsob údržby, ni názov, ni typ. Jasná správa. Jediné, čo by ich mohlo za tento odrb ako tak ospravedlniť, by bolo, že sami nevedeli, čo mi posielajú.



V závere letáčiku sa kompetentní kajajú, že si nechali zaplatiť za tovar, ktorý zákazník nemal v pláne si kúpiť a vyjadrili pevnú vieru, že „naopak (!) ocení, že ho dodali skôr, než stálo v avizovanom termíne...“. (Podotýkam, že avizovaný termín bol 2. apríl a dodali tovar včera, 6. apríla.)

Miesto podpisu len mnohoznačný text: „S úctou, tým ATELI Goods, s.r.o.“



Čo na celej veci oceňujem je fakt, že rúška s detailným čínskym popisom nápadne pripomínali tie, ktoré som si chcel objednať... ako aj to, že boli viac než pravdepodobne nepoužité. To, vzhľadom k priebehu transakcie nebola žiadna maličkosť.



Po karbónových vložkách som síce v respirátoroch pátral márne, ale na druhej strane, bombovo smrdeli. Klobúk dole, fakt sila. Bolo mi jasné, že odporný chemický zápach tejto ochrany, po ktorej sme v momente museli vetrať krížovým prievanom, by hravo skántril nielen koronu, ale akýkoľvek iný vírus – nehovoriac o tom, že aj skúsenejšieho astmatika by táto aróma poskladala do laty behom pár sekúnd.

Uznávam, respirátor bol možno prisilný výraz na jednorázové, smradľavé hocičo z lisovaného papiera za 10 evri kus, ale nechcel som už beztak komplikovanú situáciu ešte viac komplikovať.

Záverom zopár úplne prirodzených a reálnych reakcií, z celkového počtu 10, od spokojných klientov – niektoré dokonca v neidentifikovateľnom slovanskom jazyku:



1) Moc pěkný náramek, veliká radost - Martina - 29.1.2020

2) Já tuhle kabelku miluji. Líbí se mi čím dál víc. A asi si koupím ještě jinou barevnou variantu. - Jana - 29.1.2020

3) Opravdu nádherný prsten. Odpovídá fotce. - Kristýna - 29.1.2020

4) Upíří zuby sedí na zubech dobře, pobavili jsme se - Marta - 29.1.2020



Veľmi milé. Čiže, kto by cítil potrebu recyklovať svoj karanténny sexuálny život, či vystrašiť susedov k smrti, nech sa páči. Ale rúška od poštovnézdarmákov by som neodporúčal ani svojim úhlavným nepriateľom. A nič na tom nemení ani skutočnosť, že ich (doteraz) nemám.