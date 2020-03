Poslanec Fico radí, viní, vadí, víri

Kde sú časy, kedy nás zabávali tlačovými stand-up-mi členovia bývalej vlády. Teraz si musíme zvykať (okrem koronavírusu) na Matoviča, Sulíka a spol. Je to veľká zmena nielen pre obyčajných ľudí, ale aj pre poslanca Fica.

Bol som zvedavý dokedy to náš najúspešnejší sociálnodemokraticky orientovaný expremiér vydrží v mediálnom závetrí, kedy vylezie z diery a začne kydať na svojich protinožcov. Dlho to netrvalo.



Kočnerov „šéf“ z Bonaparte opäť raz trúsil rozumy krížom-krážom, od fušerskej a klamárskej vlády, cez predpojatú a neodbornú prezidentku až po nepochopiteľne pasívne a hnusné protislovenské prostitútky, ktoré ani za boha nepíšu o tom, akú pravdu má Nový Smer na čele s ním a on sám na čele Nového Smeru.

Táto vláda nie je práve to, čo by si mnohí z nás priali, ale uznajme: na Slovensku niet takej koalično-partajnej konštelácie (vrátane neonáckov Kotleby domácej!), ktorá by dokázala konkurovať smeráckej špine.

Izraelskí experti poradili súmračníkom, aby búšili do Matoviča čímkoľvek a čím skôr, ešte kým nie sú vo vyšetrovacej väzbe. Môžu tak robiť s pokojom lúzera, ktorý nemá čo stratiť a s profesionalitou potkana Remyho, ktorý sa vyzná okrem špajze aj v zákutiach mestskej kanalizácie.



Dnes poobede sme mali možnosť počuť cez značkový respirátor, hlasom nie nepodobným Ficovmu, že:

a) za všetko, čo sa doteraz pozitívne udialo vo veci epidémie, vďačíme jedine Smeru, inštitúciám provizórnej vlády a Štátnym hmotným rezervám, chránenej dielni Kajetána, človeka nášho;



b) za všetko pozitívne, čo sa odteraz bude diať s epidémiou, máme vďačiť Číne, ktorá je k nám na rozdiel od EÚ nezištná a solidárna - a Matovičova vláda zlyhala, lebo v čase, keď naokolo padajú dôchodcovia takým tempom, že kolabujú márnice, je nenakúpiť hračkárske rýchlotesty z Alibaby prejavom maximálnej neúcty voči spriateleným šikmookým súdruhom; (to, že Španielsko vracia 340 tisíc testovacích sád a českí i maďarskí lekári s ľútosťou konštatujú, že Ficom oplakávané orientálne pomôcky sú na 80% nefunkčné, je v porovnaní s týmto diplomatickým faux pas asi úplná maličkosť...)

No a potom stará dobrá korupcia! Smer konečne zistil aké špicové je byť v opozícii a pozorne sledovať predražené nákupy. Zatiaľ to nie je síce bohviečo, ale snaha iste bola: o 6 evri sa zvýšila cena jedného testovania na koronu. Keby miesto neschopných ministrov tam sedeli stále kapacity, vážni, paškovia, počiatkovia, kaliňáci, maznáci a našinci, vôbec nič by sa nenakupovalo predražene. Myslí si preceda... (A nič by z toho možno ani nevyšlo najavo. Myslia si tí druhí.)

Dr. Fico sa dotkol aj kontroverzného telekomunikačného zákona. Je celkom pochopiteľné, že ho Smer považuje za kritické ohrozenie občianskej slobody. Nikto predsa nemá právo vedieť kto, kde, kedy, s kým, ako, na koho, pre koho, koľkokrát, o čom a prečo.. Čo by bola možno aj oprávnená námietka, keby to namietal niekto iný, keby tomu tak bolo a keby nebolo nad slnko jasné, že smerácku triašku nespôsobuje strach zo šírenia vírusu ale nevyležané nočné mory zo zákernej a sladké sny búrajúcej Threemy...