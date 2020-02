Hranatým šmejdom dochádza dych... a to je viac než dobré

Vládna kampaň nestála za veľa. Chýbala vôľa, viera, nápady, argumenty, výhovorky, IQ. To celé bolo potvrdením faktu, že zlá politika sa nemôže robiť dobrým spôsobom, že zločin ani zvrátenosť sa nemôžu servírovať ako služba ľudu.

Okrem trápnych, insitných videí na diskreditáciu opozície nás mafia t.r. ničím neprekvapila. (Úprimne sa ospravedlňujem mafii za nadsadené a nespravodlivé prirovnanie k Smeru-SD).



Napríklad v čase, keď sa to už začalo poriadne zmoratornievať, som čakal trochu viac dôvtipu od šmejdov najstabilnejšej politickej strany. Nechcem im dávať tipy, ale čo keby tak hlas podobný Ficovmu ohlásil bombu na Súmračnej? Či fotomontáž Erika Tomáša s názvom „Kiska s dlažbovou kockou vo vrecku“ by obletela redakcie Zem a vek, Pravda, Plus 7 dní? Čo keby ďalším miliónom chrumkavého kešu na stolíku lákali smerácke celebrity nerozhodných voličov k zodpovednej zmene?! Pomohla by hoc´ aj vtipná orbánovská pikoška s migrantmi, štrnástym, pätnástym dôchodkom, všetkým možným i nemožným zadarmo či jednou dobrou, šťavnatou žatvou... ale teraz, povedzme, bez Márie.



Uznávam, tých tém na oblbovanie občanov je čoraz menej, ale že nikomu z izraelských poradcov nenapadlo zvolať terénnu tlačovú konferenciu pravého premiéra, fejkového premiéra a Rašiho s podpornou kulisou žmurkajúceho Jána Kvorku v úzadí, ako sa v bielych skafandroch ruka v ruke dušujú, že oni veru ochránia štátotvorný národ (vrátane menšín) pred koronavírusom, tomu sa divím najviac. Je to predsa najnovší "virálny" hit a téma sa priam núkala. Hneď by mohlo byť z 13% 33. A namiesto sporej, nepekné opuchy spôsobujúcej Premium Stolichnaya by šumela v sobotu v noci pramenitá Coca Cola.



Nič také sa ale nestalo. Cukríček Pelle podľahol drsnej 24-hodinovej viróze a birmovaný oný sa opäť raz dostal do stavu akútnej indispozície... Takto sa veru ťažko vyhrávajú voľby. Dokonca aj na Slovensku.

Apropos dôchodok. Ako dôchodca týmto ďakujem dosluhujúcej časti odbugárovanej sociálnodemokraticko-prostonárodnej vlády, ako aj koaličným neonáckom a všetkým tým, ktorí myslia srdcom a nie hlavou, že na mňa mysleli aj pár dní pred voľbami a odsúhlasili 13. dôchodok. Ďakujem im, že nás, nepotrebných žobrákov, zbavili jednej z najväčších starostí: z čoho zaplatiť decembrové lieky a tri-štyri nákupy v Lídli.



Veľmi si preto cením, že ešte v tomto volebnom období sa pokúsili o nemožné: o zdrvujúce víťazstvo sociálnej empatie nad plošným vykrádaním, ojebávaním a vraždením nepohodlných jedincov. Bol to pokus rozhodne pompézny a bezprecedentný, hodný štátotvornej sily, ale v konečnom dôsledku neúspešný. Minul sa cieľom v plnej šírke i dĺžke.



Vysvetlivka

Nakoľko kotlebovsko-hranatí populisti na čele s diplomovanými analfabetmi SNS mávajú problémy so súvetiami, tak zhrniem: vašu farizejskú almužnu si môžete ušúľať do foremnej trubičky a strčiť si ju. Šikovne, ale nie bezbolestne. Nebolo by to voči nám fér.

Volíme zajtra tých, ktorých sa najviac bojíte.