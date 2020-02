Sú wecy, na ktoré sa len tak nezabúda - Milan Kňažko, choďte do riti!

O zmiešaných spomienkach, pocitoch a veciach súvisiacich, ktoré sa vynárajú pri mene Milan Kňažko...

Nech už sú mi dnešné názory pána herca akokoľvek trefné a sympatické, nech s nimi v mnohých kontextoch aj plne súhlasím, nech mi bol akokoľvek sympatický v úlohe euforicky pobehujúceho zabávača medzi kolónou Václava Havla a ľudom obyčajným, pri prejazde naším mestom v r. 1990 (keď ako jediný vystúpil z auta a celý bez seba, podával ruky okolostojacemu davu...), nech ho považujem za jednu z ústredných postáv tzv. nežnej revolúcie, nech zastávam názor, že v jeho osobe ide o jedného z najcharizmatickejších a najtalentovanejších hercov (Česko-) Slovenska, nech mu uznávam jeho nespochybniteľnú občiansku statočnosť vo vzťahu k zdochýnajúcej husákovskej totalite a nech už to akokoľvek ľutujem, že musím napísať, čo ma dlhé roky ťaží na duši, ale "budiž"!

Milan... náš....obľúbený.... šarmantný...koridorový! Ste v plnej miere zodpovedný sa zrodenie fenoménu Mečiara, ňaňa národa, mentálne podvyživeného drevorubača a príležitostného vzpierača, alfa samca babiek demokratiek, slovenského Golema a nechutných obludností, ktorými mrzačil, ničil, okrádal, zahanboval a doslova vraždil Slovensko. To Vy ste sa svojou popularitou a váhou osobnosti pričinili o prvotnú a fatálnu mafianizáciu Slovenska zločineckou hordou magora z Nemšovej, to Vy ste sa odhodlali k verejnej poprave sotva sa konštituujúcej mladej slovenskej demokracie, to Vy ste boli natoľko slepý (ignorantský, karieristický, narcistický, sprostý – jedno aký, jedno horšie ako druhé...), že ste sa významnou mierou pričinili o nasmerovanie našej úbohej krajiny do splaškovej kanalizácie Európy. Aj Vy ste primeranou mierou zodpovedný za vraždu Remiáša. Na Vašom mieste by som nemal kľudný spánok ani pri pomyslení na zverstvá, ktoré sa pripisujú Ficovmu Smeru a našim ľuďom. Veru nie... ako povedala Kotleba.

Napadnú mi tieto súvislosti vždy, keď Vás vidím zabávať sa ako nepoškvrnenú celebritu televízneho bulváru à la „ja nič, ja muzikant“, hrať sa na pseudosmotánku v golfovom klube, či alibisticky sa pasovať do zúfalo nezvládnutej úlohy obete mečiarizmu. Nie ste obeťou. Nie ste ani vedľajším produktom mečiarizmu. Boli ste dobrovoľným strojcom, autorom, manažérom, ideovým projektantom, (ak chcete developerom...), výkonným riaditeľom a samozvaným prostitútom jedného z najväčších svinstiev slovenských dejín. Milanko, zakopať sa a dýchať cez slamku by bolo to najmenej, čo by ste mohli v danej situácii učiniť.

Vážený pán Milan Kňažko, choďte do riti!

P.S.: Ináč s Vašimi názormi v článku s názvom „Názor Milana Kňažka: Kto ešte nie je premiér, nech sa prihlási u súdruha Žinčicu“, ktorý ma dokopal k tomuto blogu, maximálne súhlasím.