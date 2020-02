Ficoidi by radšej bez Blavy a bez mladých - „nedovoľme“ im to!

Maskot najsilnejšej politickej strany, Peter „všetkopreto“ Pellegrini, sa dnes pohotovo zastal svojej straníckej ministerky vnútra a ochránil ju (ako pravý chlap...) pred nevyberanými útokmi opozície.

Podľa neho mala Saková plné právo, hraničiace s povinnosťou, vyzývať na „nedovolenie“ toho, aby akýchsi 60.000 – 70.000 v zahraničí pracujúcich / študujúcich mladých ľudí nám (rozumej im) len tak ukradli nadchádzajúce voľby.



Ako dôvod predseda vlády uviedol, že títo odídenci (ak chcete oportunisti, ekonomickí migranti), ktorí opustili svoje domovy, sú dokonale dezinformovaní sorosovsko-eseťáckymi médiami (a samozrejme aj CIA) a na rozdiel od súmračnou propagandou osvietených más, nespĺňajú ani minimálne kritériá na zodpovednú voľbu najvhodnejšej politickej strany.



Ovšem že nie hocijakých más a nie hocijakej strany: jednoznačne vidieckych más a jednoznačne strany Smer-SD.



A tu, kde by sa to mohlo vlastne aj skončiť, sa Ficov usmievavý potomok tak rozkokošil, že jedným skokom sa dostal k meritu veci.



Ku kryptoboľševickej podstate seba samého a (našich) ľudí, ktorých tak oddane reprezentuje aj teraz, kedy by už ani nemusel.



Najprv to bola šľachta, potom buržoázia, potom triedni nepriatelia a židia, imperialisti, kapitalisti, veriaci, potom intelektuáli, neoliberáli, darmožráči z kaviarní, slniečkári.. a po novom: Bratislavčania kua! Smeru vadia Bratislavčania, vážení! Malé mestečká, dediny, osady a samoty by brali všetkými desiatimi, z hlavného mesta im je úplne nanič. Dokonca aj tomu „Novému“ Smeru, ktorý zmenil smer, ktorým sa vyše dekády úspešne rútil k prosperite a svetlejším zajtrajškom!



Pellegrini to rozbalil i riekol svetu bez hanby, že najstabilnejšej politickej strane v dejinách vadí ich vlastné hlavné mesto.



Obrazne povedané... lebo to, čo tejto zločineckej organizácii skutočne vadí a ide poriadne na mozog, nie sú Bratislavčania en bloc - ale študovaní, rozhľadení, nezakríknutí voliči s vlastným rozumom a kritickým úsudkom.



Nie preto bijú na poplach, nie preto nechcú „dovoľovať“ lebo zahraniční Slováci sú dezinformovaní resp. neinformovaní ale práve preto, že až príliš dobre sú informovaní a na potvoru - chcú ísť voliť. Ani Mečiarovi nevoňala Bratislava (či Košice... kde nie je nič), aj ten so svojimi degenerovanými hulvátmi sa oveľa komfortnejšie cítil v začmudenej krčme ako v kaviarni.

Záverom malý postreh. Keď sa spýtali Pellegriniho, prečo nie je možné voliť zo zahraničia aj v iných voľbách, nie len parlamentných, odvetil, že pracuje sa na tom a ministerka Saková sa tým bude zaoberať už hneď po voľbách... Prosím?! Čo tým chcel básnik povedať? Hádam len nie to, že nikam neodchádzajú?!